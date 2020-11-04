拜登在密歇根州微弱领先 特朗普要求重新计票

截至周三晚，仍无法在两位美国总统候选人中分出胜负。特朗普已采取法律行动要求立即中止拜登领先的密歇根州的计票工作。据爱迪生研究公司(Edison Research)的报道，拜登在密歇根州得票率为49.4%；特朗普为48.8%，选票差距太近了，不到1%，特朗普重新计票的要求是合理的。

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特朗普2020竞选经理斯特皮恩(Bill Stepien)说：“随着密歇根州的选票继续清点，这个州的总统竞选仍然非常紧张，就像我们一直知道的那样。”

斯特皮恩说：“特朗普总统的竞选团队没有得到密歇根法律所保证的有意义的进入众多点票地点观察开始投票和点票过程的机会。”

“我们今天已经向密歇根法院提起诉讼，要求停止计算，直到获得允许为止。我们还要求审查那些在我们无法有意义地获得准入权的情况下已公开和清点的选票。特朗普总统致力于确保密歇根州和其他地方的所有合法选票都得到统计。”

内华达州的最新点票结果要等到周四上午。这种胶着状态恐怕要持续下去。拜登赢得关键州威斯康辛州选票后，特朗普团队一度放风说会要求重新点票。

根据爱迪生研究公司(Edison Research)的报道，关键州威斯康辛州99%的点票工作已经完成。拜登得票率为49.4%；特朗普为48.8%，选票差距不到1%。特朗普（Donald Trump）的连任竞选团队要求威斯康星州重新计票。

特朗普的竞选经理比尔·斯特皮恩在一份声明中说：“威斯康星州的几个县出现了违规行为，这使人们对结果的有效性产生了严重质疑。总统将要求重新计票，我们将立即这样做。”