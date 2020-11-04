特朗普的帖子再被脸书和推特审查。

美国大选结果渐渐出炉之际，特朗普总统的帖子再次遭到推特（Twitter）和脸书（Facebook）的“言论审查”。

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在美国各州开票结果渐渐出炉的时候，特朗普也在脸书、推特上发文，但特朗普的推文再次遭到推特和脸书的“言论审查”。特朗普先后发了两个帖子，其中一个写道：“今晚我将发表声明：大胜！”这条贴文被脸书标上了事实审核标签。点入以后则会看到脸书自己的计票中心，其中特朗普获得的选举人票数，远低于大部分媒体推定的初步结果。

特朗普发表的另一则贴文中则说：“我们票数大幅领先，但他们却想盗窃选举成果。我们绝不会让他们得逞。投票所关闭后，投下的选票不能算数！”这一条贴文，被两个社交媒体限制。

用户在获许看特朗普的推文前，首先看到的是推特给贴的标签，上面显示：“此推文中共享的部分或全部内容存在争议，可能会误导选举或其它公民程序。”

下方还有一个“了解美国2020年选举安全工作的信息”的标签，点入后可看到推特的说明页面，上面写道：“我们将标记或删除旨在恐吓或劝阻人们参加选举、或其他公民程序的虚假或误导性信息。”

用户不能点赞或转推特朗普的帖子，只被允许引用迫使其他用户对所谓的“误导”推文做出反应的帖子。

特朗普总统在这个选举期间与两大社交媒体推特和脸书争执不断，尤其在内容审查问题上。根据福克斯新闻的数据，上个月的一项最新研究显示，自2018年5月以来，两家科技巨头都对这位总统进行了高达65次的审查。