美国总统选举：关键州何时公布计票结果？

美国总统大选结果悬而未决，关键摇摆州的胜负将决定共和党候选人特朗普和民主党挑战者拜登的命运；彭博资讯指出，这几州的开票结果过于接近，目前仍难判定，至少到美国时间4日中午，计票结果可能会较明朗。

广告 继续浏览后续

●宾州：

双方阵营选前都在宾州积极拉票，选情紧绷，开票结果备受关注。目前已开出的选票中，特朗普得票率55.1%，拜登为43.6%，特朗普领先约65.7万票。不过，宾州仍有数十万张邮寄选票尚未统计。在已开出的近110万张邮寄选票中，77%投给拜登、22%投给特朗普。

费城预计4日上午9时恢复汇报邮寄选票的计票结果。宾州官员表示，最后结果应该会在“几天内”公布于众。

●威斯康辛州

威州有10张选举人票，计票人员疲于应付创纪录的邮寄选票数量，目前已开出的选票中，拜登的得票率小幅领先。

计票人员表示，影响最大的威州最大城密尔瓦基总投票数约为16.9万票。密尔瓦基可能在当地时间4日凌晨3时，完成不在籍选票计票。

●密歇根州

密歇根州政府秘书长班森说，密歇根州的最终开票结果可能到4日傍晚才会出炉，因为最大城底特律市今年投票率创新高，达55%，相当于25万张选票，预计将在4日晚间完成所有计票。

●乔治亚州

乔治亚州几个最大的郡计算邮寄选票时出现状况，让这个民主党传统票仓的选战结果难产。富尔顿郡统计选票时发生漏水状况，迫使计票作业暂停。乔治亚州人口第二多的格威纳特郡，则苦于计算多达8万张的邮寄选票。

乔治亚州的开票结果，预计在4日上午（台北时间4日晚间）会更明朗。

●北卡罗来纳州

北卡开票结果尚未明朗，目前特朗普小幅领先，但该州有九天时间可计算选前寄达的邮寄选票。选务官员预计4日清晨可开出97%的选票。

●内华达州

预期内华达州仍需数日才能完成最终计票，因为该州直到大选日，都还在等待邮寄选票寄出。目前开出的80%选票中，拜登领先约1个百分点。

内华达州州政府表示，到10日止都可收取邮寄选票，计票期限为12日。预计计票结果将在4日凌晨陆续出炉。