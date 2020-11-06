美大选结果悬念依旧，拜登自信胜选，特朗普猛批舞弊

11月6日，美国总统选举投票结束三天之后，选举结果的悬念仍然没有结束。截至本台本次播音截稿，五个关键州的点票工作仍未完成，但从各方消息来看，民主党候选人拜登领先趋势逐渐明显。拜登对胜选显示出信心，特朗普则越发高调谴责选举舞弊，但因他并未提供任何具体证据，脸书等社交媒体开始对特朗普及其支持者的贴文，或者删除，或者标注警惕。特朗普日显孤立。

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的确，在尚未完成全部检票工作的五个关键州，形势逐渐开始对民主党候选人拜登有利，但双方差距有时十分微弱。

目前，阿利桑那州已经清点86%的选票。拜登以50.3%领先，特朗普支持率为48.3%。倾向支持特朗普的福克斯新闻在3日至4日夜间与美联社都认定拜登已经胜选。

佐治亚州98%的检票工作已经完成。特朗普的优势逐渐缩小，得票率只超出对手拜登0.1个百分点

内华达州，89%的检票结果显示拜登以49.4%对48.5% 领先特朗普

在宾夕法尼亚，94%的投票已经清点结束。特朗普的领先优势也在缩小，支持率为49.8%， 拜登为48.9%。尚未清点的选票均为邮寄投票，而邮寄投票通常有利于民主党候选人。

北卡罗莱纳州95%的检票结果显示，特朗普以50.0%对48.6%的优势，领先拜登。但该州邮寄投票以11月3日投票日寄出为最后期限，因此自11月3日以后9天内到达的选票均可算数。

目前，两位候选人均未获得所必须的270张选举人票。拜登已赢得253或264张，特朗普则大约是214张。

5日，拜登发表讲话，呼吁国人保持冷静，但表示毫不怀疑自己会最后胜出。在此之前，特朗普继续高调谴责舞弊。他表示，如果只算合法选票，他已经轻松胜选，但如果计算不合法选票，他的胜利就被盗取。

不过特朗普的舞弊指控没有提出任何具体证据。社交媒体脸书5日宣布关闭了一个要求停止检票的特朗普支持者账号，认为该账号否认选举程序的合法性，一些呼吁暴力的贴文令人不安。

投票日当晚，推特几乎删除了特朗普一半的推文，认为这些推文误导民众。

美国联邦储备局负责人5日呼吁国人尊重选举程序。

曾是前总统乔治布什的智囊成员的Karl Rove，5日也在其博客上发文，对可能会有数十万选票作假表示怀疑。

特朗普的两个儿子则开始抱怨共和党大佬没有出来谴责舞弊。