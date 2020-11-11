特朗普再赢3张选举人票但难转败局

美国总统特朗普于2020年11月11日在美国弗吉尼亚州阿灵顿的阿灵顿国家公墓参加退伍军人节纪念活动，并在无名战士墓上献上花圈后离开。

美国总统选举检票工作继续。根据大选预测机构 Edison Research研究所 11日的最新数据，特朗普在阿拉斯加胜出，多得3张选举人票。他的选举人票总数因此上升为217张，但这距离270张选举人票的当选门槛仍然太远。

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特朗普的竞选对手拜登已经拥有279张选举人票。几天前，美国民调机构和主流媒体均已宣布拜登已经胜选。但特朗普始终拒绝承认败选。虽然截至11日，全国尚有三个地方检票没有完全结束，但即便特朗普在这三个州全部获胜，也难以获得翻盘所必须的270票。

从目前这三个州的不完全检票结果看，特朗普在北卡罗莱纳领先，有望再得15票；但佐治亚州（16票）和亚利桑那（11票），拜登则略微领先。佐治亚州两位候选人差距极小，因此有可能需要重新点票。

全体选举人将在12月14日确定2020年总统选举的胜利者。

与总统选举同时举行的国会选举中，共和党和民主党争夺也十分激烈。11日，参议院两党对垒格局尚不完全明朗，但天平开始向共和党倾斜，该党议席总数上升至50席，民主党目前仍然只有48席。尚有佐治亚州两个席位需要在明年1月5日的第二轮投票中决出胜负。共和党只要赢得其中一席，即可继续把控参议院，并掣肘新总统的重要措施。但倘若民主党人赢得这两个席位，两党即打成平手，副总统贺锦丽将成为左右参议院投票结果的重要砝码。

在众议院，民主党目前已可以肯定掌握至少218席的绝对多数优势，但与上届232席的情形相比，优势已经有所削弱。