特朗普再赢3张选举人票但难转败局
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美国总统选举检票工作继续。根据大选预测机构 Edison Research研究所 11日的最新数据，特朗普在阿拉斯加胜出，多得3张选举人票。他的选举人票总数因此上升为217张，但这距离270张选举人票的当选门槛仍然太远。
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特朗普的竞选对手拜登已经拥有279张选举人票。几天前，美国民调机构和主流媒体均已宣布拜登已经胜选。但特朗普始终拒绝承认败选。虽然截至11日，全国尚有三个地方检票没有完全结束，但即便特朗普在这三个州全部获胜，也难以获得翻盘所必须的270票。
从目前这三个州的不完全检票结果看，特朗普在北卡罗莱纳领先，有望再得15票；但佐治亚州（16票）和亚利桑那（11票），拜登则略微领先。佐治亚州两位候选人差距极小，因此有可能需要重新点票。
全体选举人将在12月14日确定2020年总统选举的胜利者。
与总统选举同时举行的国会选举中，共和党和民主党争夺也十分激烈。11日，参议院两党对垒格局尚不完全明朗，但天平开始向共和党倾斜，该党议席总数上升至50席，民主党目前仍然只有48席。尚有佐治亚州两个席位需要在明年1月5日的第二轮投票中决出胜负。共和党只要赢得其中一席，即可继续把控参议院，并掣肘新总统的重要措施。但倘若民主党人赢得这两个席位，两党即打成平手，副总统贺锦丽将成为左右参议院投票结果的重要砝码。
在众议院，民主党目前已可以肯定掌握至少218席的绝对多数优势，但与上届232席的情形相比，优势已经有所削弱。
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