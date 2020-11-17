特朗普委铁粉任商务部新设职位 续推对华强硬政策

路透社引述一名消息人士说法报道，特朗普的狂热支持者施特瓦特（Corey Stewart）被委以美国商务部一个新设立的高层职务，换句话说，本届政府任期结束前，他可以在这个职务上帮助推动对中国的强硬政策。

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此前，特朗普政府已经暗示，尽管任期所剩时间不多，但仍将继续尽力加强对中国的限制。消息人士称，预计对施特瓦特的任命是为了强化这种严厉的政策。

据悉，施特瓦特是国际贸易律师，2018年在维吉尼亚州的美国参议员竞选中失利。消息人士透露，他将担任首席副部长助理，负责出口管理。

据路透社指，目前美国商务部发言人不愿就人事问题发表评论，白宫一位代表也表示不予置评。施特瓦特本人更不作评论。

预计在这个新职位上，施特瓦特将干到1月20日特朗普政府任期结束。另外，他的职位要高于同样负责出口管理的副助理部长博尔曼（Matthew Borman）。在特朗普当政的多数时间里，今年7月负责出口管理的副助理部长艾素（Richard Ashooh）辞职，据悉他在对华问题上态度较为温和。

与此同时，美国总统当选人拜登表示，美国需要与盟国协商设定全球贸易规则，应对中国不断增长的影响力。法新社引述拜登在特拉华州威尔明顿举行的新闻发布会上说：“我们需要与另外占比25%或更多的其他民主国家联合起来，设定道路规则，不让中国等国家因为独占而什么都说了算。”

但不愿透露他是否会加入周日新签署的区域全面经济合作伙伴关系协定（RCEP）。