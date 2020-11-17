特朗普将减少美国在伊拉克和阿富汗的驻军

驻扎在阿富汗的美军部队

根据路透社的报道，美国国防部星期二宣布，美国总统特朗普将在其总统任期结束前大幅减少美国在伊拉克和阿富汗的驻军，但特朗普不会将美军全部撤出。

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报道说，部署在阿富汗的美军人数将从4,500人减少到2,500人；驻扎在伊拉克的美军中，大约500美军士兵将被撤回，继续留在伊拉克的美军官兵将有大约2500人。

虽然特朗普在11月3日的美国总统大选中被拜登打败，但是，在明年1月20日的新总统宣誓就职以前，特朗普还依然拥有所有的总统的权力。

传统上，卸任总统在这一过渡时期内，一般会避免做出重大的决定，但是，特朗普拒绝承认失败，他的个性以及他对规则和法规的意识是偏离规范的。

美国的一个盟国政府的负责人最近表示，“我们担心会出现毫无预见的事”。

特朗普在十月初的一条推文中威胁说，在圣诞节前，要下令将部署在伊拉克和阿富汗的美军全部撤离。

特朗普没有走那么远。但是，这种部分的撤离，可能还是会让阿富汗的和平谈判变得脆弱，让应对伊拉克境内威胁的能力降低。

法国通过外交部长勒德里昂表示，法国不赞成部署在这两个国家的美军单方面撤军。