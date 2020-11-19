乔治亚州的重新计票结果应该会巩固拜登的胜利

美国乔治亚州重新计票的结果预计将在周四揭晓，虽然乔治亚州在统计选票上的错误曾经为特朗普的选举欺诈指控提供了新的活力，但是，媒体预计，乔治亚州重新计票的结果应该会进一步巩固拜登的胜利。

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根据法新社的报道，美国乔治亚州重新计票的结果预计将在周四揭晓，虽然乔治亚州在统计选票上的错误曾经为特朗普的选举欺诈指控提供了新的活力，特朗普的私人律师、特朗普此次选举大诉讼的发言人朱利安尼，继续在颇有超现实主义意味的新闻发布会上不断重复拒绝承认失败的卸任总统特朗普的指控和不满，但是，媒体预计，乔治亚州重新计票的结果应该会进一步巩固拜登的胜利。

在全国范围内，拜登在11月3日的投票中赢得了近8000万张选票，而共和党亿万富翁特朗普的票数不到7400万张。拜登赢得的选票远超过特朗普。但是，在美国，谁入主白宫是由每个州的大选民们选举出来的，而民主党在少数几个州赢得的票数并不是远超特朗普。

在乔治亚州，拜登赢得的票数仅比他的对手特朗普多1万4000张，这个差距是非常小的，所以乔治亚州才重新手工计票。乔治亚州地方当局预计将于周四公布结果。

负责监督选举活动的共和党民选官员之一加布里埃尔·斯特林（Gabriel Sterling）在接受福克斯新闻台采访时表示说：“根据我们所看到的，特朗普总统似乎一直是有点儿落后，落后的票数有1万2000多张。

法新社的报道指出，如果重新计票的结果是两人所得票数差距在0.5％以下的话，特朗普有可能会再度要求乔治亚州重新计票。乔治亚州是所有人关注的焦点，因为未来哪个党将掌控参议院，1月份在该州的参议院选举将起着关键的作用。