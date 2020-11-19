喬治亞州的重新計票結果應該會鞏固拜登的勝利

美國喬治亞州重新計票的結果預計將在周四揭曉，雖然喬治亞州在統計選票上的錯誤曾經為特朗普的選舉欺詐指控提供了新的活力，但是，媒體預計，喬治亞州重新計票的結果應該會進一步鞏固拜登的勝利。

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根據法新社的報道，美國喬治亞州重新計票的結果預計將在周四揭曉，雖然喬治亞州在統計選票上的錯誤曾經為特朗普的選舉欺詐指控提供了新的活力，特朗普的私人律師、特朗普此次選舉大訴訟的發言人朱利安尼，繼續在頗有超現實主義意味的新聞發布會上不斷重複拒絕承認失敗的卸任總統特朗普的指控和不滿，但是，媒體預計，喬治亞州重新計票的結果應該會進一步鞏固拜登的勝利。

在全國範圍內，拜登在11月3日的投票中贏得了近8000萬張選票，而共和黨億萬富翁特朗普的票數不到7400萬張。拜登贏得的選票遠超過特朗普。但是，在美國，誰入主白宮是由每個州的大選民們選舉出來的，而民主黨在少數幾個州贏得的票數並不是遠超特朗普。

在喬治亞州，拜登贏得的票數僅比他的對手特朗普多1萬4000張，這個差距是非常小的，所以喬治亞州才重新手工計票。喬治亞州地方當局預計將於周四公布結果。

負責監督選舉活動的共和黨民選官員之一加布里埃爾·斯特林（Gabriel Sterling）在接受福克斯新聞台採訪時表示說：“根據我們所看到的，特朗普總統似乎一直是有點兒落後，落後的票數有1萬2000多張。

法新社的報道指出，如果重新計票的結果是兩人所得票數差距在0.5％以下的話，特朗普有可能會再度要求喬治亞州重新計票。喬治亞州是所有人關注的焦點，因為未來哪個黨將掌控參議院，1月份在該州的參議院選舉將起着關鍵的作用。