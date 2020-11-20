2020年哈里法克斯国际安全论坛重点讨论中国挑战

2020年哈里法克斯国际安全论坛首日全体会议以《中国与民主：最伟大的博弈》为题，重点讨论中国日益敌对的外交政策及民主国家的对策，论坛在开幕前还以中英法三种文字出版了同名手册，美国国务卿蓬佩奥和北约秘书长斯托尔滕贝格等官员以及来自世界80多个民主国家的300名代表参加了11月20日至22日在加拿大举办的论坛。

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自2009年到2019年，哈利法克斯安全论坛七次在全体会议中设立中国议题，但从没有像今年这样，以号外加置顶的方式成为重中之重。今年与会的中国问题相关者也最多，除中国流亡艺术家艾未未外，还有中华民国外交部长吴钊燮、原中华民国空军副司令，台湾汉翔航空董事长胡开宏中将、藏人行政中央司政洛桑森格、世界维吾尔大会主席多里坤·艾沙、中华民国行政院政务委员唐凤、《台湾守望》网站主编寇谧将（J. Michael Cole）、香港泛民主派成员原立法会议员刘慧卿、香港大学新闻及传媒研究中心副教授傅景华、香港民阵召集人陈皓桓。

今年论坛的其他议题还有《从莫斯科到明斯克：普京的毒药》、《喜马拉雅热点：中印摩擦》、《今日香港，明日台湾》、《经济萧条：民主国家的衰退》、《前进加拿大！中等国家的榜样》、《75年过去：重建世界民主秩序》和《2020年后：美国的世界》等。与会者还有美国海军部长布雷思韦特、美国参谋长联席会议主席米尔利将军、美国印度太平洋司令部司令戴维森海军上将、美国太空部队太空行动负责人雷蒙将军，以及爱沙尼亚共和国总统，北约军事委员会主席，东道主加拿大、澳大利亚、荷兰、瑞典、波兰、卢森堡、土耳其和拉脱维亚等国国防部长。

哈利法克斯国际安全论坛总部设在美国首都华盛顿，每年11月在加拿大军港哈利法克斯举办的三天论坛，在国际上享有“安全问题上的达沃斯会议”的美誉。