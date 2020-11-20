2020年哈里法克斯國際安全論壇重點討論中國挑戰

2020年哈里法克斯國際安全論壇首日全體會議以《中國與民主：最偉大的博弈》為題，重點討論中國日益敵對的外交政策及民主國家的對策，論壇在開幕前還以中英法三種文字出版了同名手冊，美國國務卿蓬佩奧和北約秘書長斯托爾滕貝格等官員以及來自世界80多個民主國家的300名代表參加11月20日至22日在加拿大舉辦的論壇。

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自2009年到2019年，哈利法克斯安全論壇七次在全體會議中設立中國議題，但從沒有像今年這樣，以號外加置頂的方式成為重中之重。今年與會的中國問題相關者也最多，除中國流亡藝術家艾未未外，還有中華民國外交部長吳釗燮、原中華民國空軍副司令，台灣漢翔航空董事長鬍開宏中將、藏人行政中央司政洛桑森格、世界維吾爾大會主席多里坤·艾沙、中華民國行政院政務委員唐鳳、《台灣守望》網站主編寇謐將（J. Michael Cole）、香港泛民主派成員原立法會議員劉慧卿、香港大學新聞及傳媒研究中心副教授傅景華、香港民陣召集人陳皓桓。

今年論壇的其他議題還有《從莫斯科到明斯克：普京的毒藥》、《喜馬拉雅熱點：中印摩擦》、《今日香港，明日台灣》、《經濟蕭條：民主國家的衰退》、《前進加拿大！中等國家的榜樣》、《75年過去：重建世界民主秩序》和《2020年後：美國的世界》等。與會者還有美國海軍部長布雷思韋特、美國參謀長聯席會議主席米爾利將軍、美國印度太平洋司令部司令戴維森海軍上將、美國太空部隊太空行動負責人雷蒙將軍，以及愛沙尼亞共和國總統，北約軍事委員會主席，東道主加拿大、澳大利亞、荷蘭、瑞典、波蘭、盧森堡、土耳其和拉脫維亞等國國防部長。

哈利法克斯國際安全論壇總部設在美國首都華盛頓，每年11月在加拿大軍港哈利法克斯舉辦的三天論壇，在國際上享有“安全問題上的達沃斯會議”的美譽。