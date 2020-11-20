Covid-19：墨西哥死亡人数越10万大关

墨西哥的Covid-19疫情是继美国ˎ 巴西ˎ 印度之后，第四个染疫死亡人数超过10万的国家。而且，即将面临新一波大爆发。

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美洲国家墨西哥因感染Covid-19的死亡人数在2020年11月19日周四就已超过10万，这是官方的正式统计数字。墨西哥目前是继美国ˎ 巴西ˎ 印度之后，全球染疫病亡人数排第四的国家。当局担心，该国的疫情走向有如欧洲的发展趋势，即将面临新一波大爆发。

十万患者病亡，这对墨西哥而言是一个具有象征性的ˎ 痛苦的数字大关。但就感染病毒人数上而言，墨西哥目前在本次疫情重灾区-美洲大陆上的排名还更靠后。墨西哥是继美国ˎ 巴西ˎ 印度之后，全球第四个染疫死亡人数超过10万的国家。而且，它在这一排行榜上位居第四位已有数月之久。

墨西哥不戴口罩不罚款

本台RFI记者Alix.H周五（2020年11月20日）发自墨西哥城报道说，在本次疫情初期，当局排除为战疫采取强制措施。大部分墨西哥国民没有资源应对长期的自我禁足措施。首都墨西哥城市长在本周还表示：不戴口罩不罚款，也不准备宵禁，就算疫情程度超过了最高警戒水平。

在欧洲于最近几个月里把疫情控制于较高严重层度之际，墨西哥还在担心情况会继续恶化。当地学校依然关门，但社会生活已经重新恢复，这赋予了戴口罩和使用洗手液的理据。

墨西哥上周末大搞促销

墨西哥的黑色星期五促销Buen fin，上周末吸引了大量消费者。筋疲力尽的医护人员则担心，当人们忘记了在一个卫生医疗体系原本就脆弱的国度里存在医院饱和风险时，出现更糟糕的情形。