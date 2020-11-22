美国正式退出《开放天空条约》

宣布半年后，美国11月22日正式退出《开放天空条约》(Open sky)。该条约允许签约国互相侦察对方的军事设施，被视为冷战结束后建立互信的重要措施。

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今年5月21日，美国国务卿蓬佩奥发表声明，指责俄罗斯违反《开放天空条约》，称美方将递交退约决定通知，并在六个月后正式退出这一条约，除非俄方能重新履行该条约。美国官员称，莫斯科阻止侦察飞机进入特定区域，包括俄罗斯的加里宁格勒飞地和格鲁吉亚的边界地区，俄方还阻止侦察其军事演习。特朗普的国家安全顾问奥布莱恩（Robert O'Brien）还表示，俄罗斯系统性地违反条约，阻止美国和其盟友的侦察机飞越一些地区，还派侦察机飞越美国民用设施、白宫、戴维营以及特朗普也会去的一个高尔夫球场。

俄方则表示，美方的指责没有根据，并称其提出的要求俄罗斯侦察机在欧洲不得飞过美国军事基地的条件“绝对不可接受”。

本月初，俄罗斯外长拉夫罗夫要求签署该条约的北约其他国家书面保证，从现在起不与美国分享搜集到的任何数据。他还表示，美国在欧洲的基地不能被排除在俄罗斯空中侦察行动的范围之外。

《开放天空条约》于1992年在北约国家和俄罗斯之间签署，2002年起生效。该条约允许包括美国和俄罗斯在内的34个缔约国对彼此领土进行“非武装方式的空中侦察”。大部分北约国家都签署了该条约。迄今为止，该条约框架下共有1500多次空中侦察行动，俄罗斯和美国每年分别对对方进行42次空中侦察。