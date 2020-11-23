拜登公布第一批內閣候選人名單

美國當選總統拜登的一位主要助手11月 22日表示，拜登計畫星期二宣布他的內閣成員第一批人選。與此同時，現任總統特朗普敦促共和黨人幫助他推進成功希望不大的法律挑戰，以扭轉他連任失利的局面。拜登將首次任命一位拉丁裔美國人出任國土安全部部長，他名為馬約爾卡斯（Alejandro Mayorkas）。

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美國前副國務卿安東尼·布林肯（Antony Blinken）為新政府國務卿。另外一名外交政策老將蘇利文(Jake Sullivan)成為美國國家安全顧問的熱門人選。艾薇爾·海恩斯(Avril Haines)將出任國家情報總監。拜登已選擇黑人女外交官琳達·托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）擔任美國駐聯合國大使。

拜登上任後將擔任白宮辦公廳主任的羅恩·克萊恩(Ron Klain)星期天在美國廣播公司的一個節目中不願透露拜登將宣布哪些聯邦機構主管的人選。拜登上星期說，他已經確定財政部部長人選。

不過，當拜登正為1月20日就職成為美國第46任總統做準備時，特朗普仍拒絕承認敗選。他星期天在一份推文中說：“我們將發現大量舞弊選票。共和黨人，努力拚搏呀。”

不過，特朗普的法律挑戰迄今為止沒有成功。在一些拜登預計會勝出的多個關鍵的所謂戰場州，特朗普的團隊輸掉或者收回了34件指稱投票和點票出現舞弊的訴訟案。

特朗普未能改變任何 一個州的最終點票結果，使拜登得以保存306對 特朗普232張選舉人票的多數地位。選舉人票的最終結果目前還沒有得到核准。

一些共和黨人繼續敦促特朗普承認敗選，但他不肯承認敗選，並拒絕授權他領導的政府機構與拜登合作為政權交接做準備。

克萊恩說，由於新冠病毒感染者快速增多，拜登的就職儀式會比以往的規模小，但最後的安排還沒有定案。

歐盟2主席與拜登通話 邀2021訪歐出席峰會

歐洲聯盟2位主席23日晚與美國民主黨籍總統當選人拜登通話，認為歐美跨大西洋夥伴關係將有新起點，並邀請拜登2021年赴布魯塞爾出席歐盟領導人峰會。

歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）及歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）2 位歐盟領導人今晚在推特上發文表示分別與拜登（Joe Biden）通話，馮德恩說向拜登祝賀勝選，這是歐美全球夥伴關係的新起點。

而米歇爾則是提議歐美在具有共同利益及價值觀的基礎上重建一個強大的跨大西洋聯盟，並邀請拜登2021 年訪問布魯塞爾與歐盟成員國舉行特別會議，討論共同重視的優先事項。

拜登先前已陸續與英國首相約翰遜、法國總統馬克龍、德國總理默克爾（Angela Merkel）等歐洲領袖通話，拜登說：“我讓他們知道，美國回來了。我們會重返棋局，不再是單槍匹馬的美國。”

此外，當歐盟期待重修跨大西洋盟友關係時，23日晚歐洲聯盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）也與中國外長王毅通話，闡明歐盟對中國的關注。

博雷利向王毅強調完成歐中投資協定的重要性，並指出談判取得進展對雙方關係的重要性，此外他也關注香港局勢，並重申歐盟立場，即中國必須尊重一國兩制原則下的香港自治。