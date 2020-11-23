拜登公布第一批内阁候选人名单

美国当选总统拜登的一位主要助手11月 22日表示，拜登计划星期二宣布他的内阁成员第一批人选。与此同时，现任总统特朗普敦促共和党人帮助他推进成功希望不大的法律挑战，以扭转他连任失利的局面。拜登将首次任命一位拉丁裔美国人出任国土安全部部长，他名为马约尔卡斯（Alejandro Mayorkas）。

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美国前副国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）为新政府国务卿。另外一名外交政策老将苏利文(Jake Sullivan)成为美国国家安全顾问的热门人选。艾薇尔·海恩斯(Avril Haines)将出任国家情报总监。拜登已选择黑人女外交官琳达·托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）担任美国驻联合国大使。

拜登上任后将担任白宫办公厅主任的罗恩·克莱恩(Ron Klain)星期天在美国广播公司的一个节目中不愿透露拜登将宣布哪些联邦机构主管的人选。拜登上星期说，他已经确定财政部部长人选。

不过，当拜登正为1月20日就职成为美国第46任总统做准备时，特朗普仍拒绝承认败选。他星期天在一份推文中说：“我们将发现大量舞弊选票。共和党人，努力拼搏呀。”

不过，特朗普的法律挑战迄今为止没有成功。在一些拜登预计会胜出的多个关键的所谓战场州，特朗普的团队输掉或者收回了34件指称投票和点票出现舞弊的诉讼案。

特朗普未能改变任何 一个州的最终点票结果，使拜登得以保存306对 特朗普232张选举人票的多数地位。选举人票的最终结果目前还没有得到核准。

一些共和党人继续敦促特朗普承认败选，但他不肯承认败选，并拒绝授权他领导的政府机构与拜登合作为政权交接做准备。

克莱恩说，由于新冠病毒感染者快速增多，拜登的就职仪式会比以往的规模小，但最后的安排还没有定案。

欧盟2主席与拜登通话 邀2021访欧出席峰会

欧洲联盟2位主席23日晚与美国民主党籍总统当选人拜登通话，认为欧美跨大西洋伙伴关係将有新起点，并邀请拜登2021年赴布鲁塞尔出席欧盟领导人峰会。

欧盟执行委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）及欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）2 位欧盟领导人今晚在推特上发文表示分别与拜登（Joe Biden）通话，冯德恩说向拜登祝贺胜选，这是欧美全球伙伴关系的新起点。

而米歇尔则是提议欧美在具有共同利益及价值观的基础上重建一个强大的跨大西洋联盟，并邀请拜登2021 年访问布鲁塞尔与欧盟成员国举行特别会议，讨论共同重视的优先事项。

拜登先前已陆续与英国首相约翰逊、法国总统马克龙、德国总理默克尔（Angela Merkel）等欧洲领袖通话，拜登说：“我让他们知道，美国回来了。我们会重返棋局，不再是单枪匹马的美国。”

此外，当欧盟期待重修跨大西洋盟友关系时，23日晚欧洲联盟外交和安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）也与中国外长王毅通话，阐明欧盟对中国的关注。

博雷利向王毅强调完成欧中投资协定的重要性，并指出谈判取得进展对双方关系的重要性，此外他也关注香港局势，并重申欧盟立场，即中国必须尊重一国两制原则下的香港自治。