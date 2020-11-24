美国总统权利交接有哪些步骤？

美国总统特朗普虽然没有公开承认败选，但已推文同意开始和当选总统拜登进行权力交接。权利交接有哪些步骤？

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在总统大选后进行有序的权力交接，这是美国执行了近60年的一项法律规定。国会希望以此保障国民始终拥有一个有效运作的政府。1963年制定的相关法律中写道，“因政府业务交接引起的任何中断都可能产生不利于美国及其公民安全和福祉的后果。”

美国通常在选出新总统后就立即开始为期两个月的交接准备工作。

特朗普将执政到明年1月20日，在此之前可以继续住在白宫，继续乘坐总统专机“空军一号”。但是在政治上，他的权力将受到限制。

美国总统权力交接过渡期的每一天都很重要。因为美国总统从上任第一天起就必须负起重任，尤其是在国家安全问题上。作为三军总司令，美国总统要对130万士兵负责，也掌握着紧急情况下批准使用核武器的密码。美国总统及政府还要对高达近5万亿美元的财政预算负责。

过渡期内，当选总统将得到篇幅超过1000页的政府手册和200页的《美国政府政策性和辅助性职位》手册，上面列有约9000个需要总统重新任命的职位。当选总统不仅要任命内阁，还要任命白宫、各政府部门的数千个职位。大约有1200个职位需要参议院确认。

拜登的过渡团队从现在起可以使用600多万美元的国家财政拨款。此外，其团队成员可以正式和政府官员交流，而不是像之前那样因被拒绝而走非官方渠道。

另外，在所有各州的计票结果得到验证确认后，选举结果将在12月8日前寄到华盛顿。538名选举人将于12月14日投票。最好的情况下这只是一个形式，是各州投票结果的反映。

投票结果将于1月6日在国会两院共同的会议上宣布。下届美国总统和副总统是谁，这时也将做出官方宣布。

美国总统就职典礼将于当地时间2021年1月20日中午12点在华盛顿国会大厦前举行。新总统当天将入住白宫。