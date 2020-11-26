美国单日新冠死亡再破2400 感恩节防疫压力大

据美国约翰 霍普金斯大学的数据，截至周三（11月25日）感恩节前夜，美国24小时新冠死亡人数超过2400人，是5月份疫情开始严重以来单日死亡人数新高，而医学专家担心旅行等节日活动可能让疫情更加严重。

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这是美国单日新冠死亡连续第二天超过2100人，单日新增感染人数也继续攀升，据法新社截至当地时间周三晚间的数据，美国单日新增新冠确诊感染近20万例。

美国上一次出现单日新冠死亡人数超过2400人是在5月初疫情最严重时。美国卫生当局表示，美国面临新一波疫情冲击，各项数据将呈指数级增长。而尽管临近感恩节假期，美国众多州还是相继重新推出限制措施。

感恩节是美国传统家庭团聚庆祝的节日，其重要性甚至超过圣诞节。

美国疾病防控中心（CDC）没有完全禁止旅行，而是呼吁美国人在节日假期期间不要旅行，这是疫情以来该中心首次发出这一呼吁。

但无论是在芝加哥、华盛顿还是纽约，机场人群拥挤穿梭的画面还是引发担忧。CNN援引医学专家指，由于成千上万的人依然无视官方有关假期不要旅行的建议，感恩节很可能成为“所有超级传播的源头”。

美国新当选总统拜登周三从其家乡特拉华州威尔明顿表示，“在今年这一如此特别的节日，我们呼吁美国人放弃许多的传统活动，呆在家里”，拜登曾承诺在他1月20日正式就任总统第一天起就将展开对抗新冠疫情行动。

美国是全球受疫情影响最严重的国家，目前已有超过1270万感染病例，死亡262000多人。