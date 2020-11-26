美國單日新冠死亡再破2400人 感恩節防疫壓力大

據美國約翰 霍普金斯大學的數據，截至周三（11月25日）感恩節前夜，美國24小時新冠死亡人數超過2400人，是5月份疫情開始嚴重以來單日死亡人數新高，而醫學專家擔心旅行等節日活動可能讓疫情更加嚴重。

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這是美國單日新冠死亡連續第二天超過2100人，單日新增感染人數也繼續攀升，據法新社截至當地時間周三晚間的數據，美國單日新增新冠確診感染近20萬例。

美國上一次出現單日新冠死亡人數超過2400人是在5月初疫情最嚴重時。美國衛生當局表示，美國面臨新一波疫情衝擊，各項數據將呈指數級增長。而儘管臨近感恩節假期，美國眾多州還是相繼重新推出限制措施。

感恩節是美國傳統家庭團聚慶祝的節日，其重要性甚至超過聖誕節。

美國疾病防控中心（CDC）沒有完全禁止旅行，而是呼籲美國人在節日假期期間不要旅行，這是疫情以來該中心首次發出這一呼籲。

但無論是在芝加哥、華盛頓還是紐約，機場人群擁擠穿梭的畫面還是引發擔憂。CNN援引醫學專家指，由於成千上萬的人依然無視官方有關假期不要旅行的建議，感恩節很可能成為“所有超級傳播的源頭”。

美國新當選總統拜登周三從其家鄉特拉華州威爾明頓表示，“在今年這一如此特別的節日，我們呼籲美國人放棄許多的傳統活動，呆在家裡”，拜登曾承諾在他1月20日正式就任總統第一天起就將展開對抗新冠疫情行動。

美國是全球受疫情影響最嚴重的國家，目前已有超過1270萬感染病例，死亡262000多人。