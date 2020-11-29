宾州高院驳回否决结果诉求 特朗普翻盘希望渺茫

美国宾夕法尼亚州的最高法院周六确认了上诉法院的裁决，驳回了美国总统特朗普竞选团队提出的阻止宣布当选总统拜登在战场州宾夕法尼亚州获胜的请求。法新社评论说，这使特朗普推翻选举结果的可能性微乎其微。

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美国宾夕法尼亚州的最高法院周六驳回了美国共和党的一项诉讼，确认了此前上诉法院的裁决，再度驳回了特朗普团队要求该州的邮寄选票无效的上诉。这项诉讼是由共和党众议员迈克·凯利（Mike Kelly）牵头提出，但是，最高法院的七名法官中有五名认为该诉求应该给予驳回，认为不应该剥夺该州690万选民的投票结果。周六的裁决是共和党人试图推翻摇摆州选举结果所遭受的最新的挫折。

上周末，宾州联邦法官马修·布兰恩（Matthew Brann）驳回了特朗普团队的上诉，法官裁决否决选举结果的诉求缺乏证据并且违背美国的宪法。

根据宾州的点票结果，拜登以8万票的微弱优势险胜特朗普。这项裁决促使宾夕法尼亚州的共和党参议员帕特·图密（Pat Toomey）在昨天晚间的声明中呼吁特朗普承认败选。他说：“特朗普总统已经用尽所有可能的法律选择来挑战宾夕法尼亚州总统大选的结果。”

到目前为止，美国多个摇摆州已经确认拜登当选，特朗普总统虽然拒绝承认失败，但是，他也公开表示将接受下个月大选举团的投票结果，白宫也已经开始同拜登过渡政府合作。

此举美国总统选举结果为何如此引发争议？是否有大规模的舞弊行为？旅美异议学者胡平日前刊登长篇评论文章对此作出了详细的分析，他认为特朗普的支持者之所以认为选举结果有出入，其主要原因是在关键州的竞选造势活动现场特朗普人气很旺，而且参议院选举结果中共和党明确占优势。对此胡平的解释是事实上选民在挑选总统与参议员时并未选择同一个政党。另外，对许多选民的来说，虽然他们并不特别喜欢拜登，关键是要推翻特朗普。这就是为什么他们选择了拜登。