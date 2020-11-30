圣诞节前 美国将会就有两种新冠疫苗可打

美国莫德纳公司11月30日表示，将向美国和欧洲国家申请新冠肺炎疫苗的紧急使用授权，其疫苗试验的完整结果显示，抵御新冠病毒的有效率高达94.1%，而且没有严重安全疑虑。

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莫德纳执行长班塞尔说： “我们的疫苗会是新而有力的工具，能改变疫情蔓延的大趋势，并预防重症、住院和死亡。”

如果莫德纳疫苗获美国食药署（FDA）认可安全有效，可能12月中就会在美国上市。辉瑞上周已向美国申请紧急使用授权，可能在12月10日之后获准。美国卫生部长阿查尔30日说，辉瑞和莫德纳疫苗可能圣诞节前就会在美国上市。

莫德纳对3万名受试者做过临床试验，其中1万5千人接种莫德纳疫苗，其余注射安慰剂。到目前为止没有严重副作用。在注射安慰剂的群体中，185人染疫，其中一些是重症。相较之下，注射疫苗的群体中，有11人染疫，而且没有人是重症。莫德纳的报告结果也显示，其疫苗防御重症的成功率为100%。

英国正在审核辉瑞疫苗与牛津大学和阿斯特捷利康药厂合作的新冠疫苗。

牛津疫苗比较便宜，1剂约4美元；辉瑞要20美元；莫德纳要33美元。不过，牛津疫苗在临床试验的有效率从62%到90%，比辉瑞和莫德纳低。