美国总统当选人拜登（Joe Biden） 和副总统当选人贺锦丽（Kamala Harris）11月30日将开始接获全美最敏感的国家机密，以备在2021年元月20日就职。拜登和贺锦丽所将接获的是高度机密的“总统每日简报”，内容是美国情报系统所蒐集最重要的情报摘要，由国家情报总监办公室（ODNI）汇集编写并提交。

广告 继续浏览后续

即将卸任的特朗普总统11月24日批准将简报送交一份给拜登，也就是在特朗普政府批准正式展开向拜登交接过程的次日。

目前还不确定，简报如何提供给拜登与贺锦丽，因为简报是因应现任总统的需要和兴趣而制作，比如特朗普阅读的简报侧重于图象，而且他偏好纸本；前任总统奥巴马则是在有安全防护的平板电脑上看简报。由于事涉敏感，简报通常由一名职业情报人员亲自提交。

奥巴马的回忆录中写道：“某一天我可能读到索马里恐怖主义基层组织或伊拉克动乱，或是中国与俄罗斯正研发新式武器系统。简报几乎永远会提到潜在的恐怖主义阴谋，而无论如何含糊、消息来源如何薄弱或如何不可行，这显示情报界已尽职调查，以免招致如同911事件后的批评。”

回忆录中并说，当时的第一夫人蜜雪儿．奥巴马称，总统每日简报是“死亡、毁灭和恐怖大全”。

78岁拜登与爱犬玩耍时扭伤右脚，医生：细小骨折

美国总统当选人拜登（Joe Biden）团队11月29日表示，78岁的拜登跟宠物犬玩耍时不慎滑倒，送医发现右足有微小骨裂。

拜登28日和家里的两只德国牧羊犬之一梅杰（Major）玩耍时，不慎滑倒受伤。

拜登私人医师欧康纳（Kevin O’Connor）透过拜登办公室发表声明说：“初步X光影像并未显示任何明显骨折。”

声明说：“经后续的电脑断层扫描证实有发丝状（微小）的骨裂…在中足的位置，可以预期的是他将在未来几周穿着医疗复健鞋。”

拜登本月20日才过78岁生日，他将成为美国史上最高龄的总统。