聖誕節前 美國將會就有兩種新冠疫苗可打

美國莫德納公司11月30日表示，將向美國和歐洲國家申請新冠肺炎疫苗的緊急使用授權，其疫苗試驗的完整結果顯示，抵禦新冠病毒的有效率高達94.1%，而且沒有嚴重安全疑慮。

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莫德納執行長班塞爾說： “我們的疫苗會是新而有力的工具，能改變疫情蔓延的大趨勢，並預防重症、住院和死亡。”

如果莫德納疫苗獲美國食藥署（FDA）認可安全有效，可能12月中就會在美國上市。輝瑞上周已向美國申請緊急使用授權，可能在12月10日之後獲准。美國衛生部長阿查爾30日說，輝瑞和莫德納疫苗可能聖誕節前就會在美國上市。

莫德納對3萬名受試者做過臨床試驗，其中1萬5千人接種莫德納疫苗，其餘注射安慰劑。到目前為止沒有嚴重副作用。在注射安慰劑的群體中，185人染疫，其中一些是重症。相較之下，注射疫苗的群體中，有11人染疫，而且沒有人是重症。莫德納的報告結果也顯示，其疫苗防禦重症的成功率為100%。

英國正在審核輝瑞疫苗與牛津大學和阿斯特捷利康藥廠合作的新冠疫苗。

牛津疫苗比較便宜，1劑約4美元；輝瑞要20美元；莫德納要33美元。不過，牛津疫苗在臨床試驗的有效率從62%到90%，比輝瑞和莫德納低。