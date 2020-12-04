华尔街日报：美或放生孟晚舟条件是要她先认罪

根据华尔街日报引述消息人士报导，美国司法部正与华为财务总长孟晚舟商讨一项交易，倘若事成孟晚舟可获加拿大释放回国，条件是孟承认触犯刑事罪。孟晚舟一案导致北京与美国和加拿大之间的关系紧张。

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消息人士披露，孟晚舟的律师最近数个星期曾与美国司法部官员接触，试图达成一项延后起诉协议（Deferred Prosecution Agreement）。孟被控多项触犯美国对伊朗的制裁，包括欺诈银行。

所谓的延后起诉协议，控方一向都用在涉及公司的案件，鲜有用在个人身上。然而，孟晚舟必须先要承认若干的控罪，控方则同意延后起诉，如果孟愿意合作，甚至可以在稍后放弃对孟的指控。

消息人士指出，孟晚舟一直都拒绝接受这项协议，她认为自己没有犯错。对于这个消息，她亦拒绝透过华为的发言人作出评论。司法部发言人亦拒绝评论报导，加拿大官员至截稿前仍未回应传媒的查询。

孟晚舟两年前在温哥华转机时被捕，至今一直被软禁在该城市。孟在当地置有自用的物业。从那时开始，孟即与美国展开引渡抗辩官司，这是一个可能需要好几年时间才可解决的案件，而她的被捕，已被视为美国企图打压中国崛起的化身。

消息人士称，一旦达成延后起诉协议，孟晚舟不但可以立即返回中国，而且还可以移除北京与渥太华政府之间一个棘手的问题。此外，中国也可能将两名已在监牢的加拿大人遣返回国。

特朗普政府一直视华为乃美国国家安全的隐患，并且指责孟晚舟代表华为在处理伊朗事务的所作所为，反映了企业犯错一直存在的行为。但美国的行动却触怒北京，它反指华盛顿歧视华为，并且要求加拿大立即释放孟女士。

消息人士称，双方就孟晚舟事件的商讨，这个星期再度展开，希望特朗普政府这一任期结束之前，能达成协议。华为方面则认为拜登政府可能对事件采取更为宽松的态度。拜登的发言人拒绝对此猜测置评。

其中一名消息人士披露，孟晚舟的律师和司法部官员正试图找寻双方均可同意的条件，而孟晚舟最近则拒绝接受一项草案，因为她不满草案对她与若干银行之间接触的形容。

孟晚舟是华为创办人任正非的女儿，华为是中国领先科技公司之一，其电信产品在全球占有一席地位，但美国指控华为从事科技盗窃甚至帮北京进行间谍活动。华为一直都否认这些指控。