華爾街日報：美或放生孟晚舟條件是要她先認罪

根據華爾街日報引述消息人士報導，美國司法部正與華為財務總長孟晚舟商討一項交易，倘若事成孟晚舟可獲加拿大釋放回國，條件是孟承認觸犯刑事罪。孟晚舟一案導致北京與美國和加拿大之間的關係緊張。

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消息人士披露，孟晚舟的律師最近數個星期曾與美國司法部官員接觸，試圖達成一項延後起訴協議（Deferred Prosecution Agreement）。孟被控多項觸犯美國對伊朗的制裁，包括欺詐銀行。

所謂的延後起訴協議，控方一向都用在涉及公司的案件，鮮有用在個人身上。然而，孟晚舟必須先要承認若乾的控罪，控方則同意延後起訴，如果孟願意合作，甚至可以在稍後放棄對孟的指控。

消息人士指出，孟晚舟一直都拒絕接受這項協議，她認為自己沒有犯錯。對於這個消息，她亦拒絕透過華為的發言人作出評論。司法部發言人亦拒絕評論報導，加拿大官員至截稿前仍未回應傳媒的查詢。

孟晚舟兩年前在溫哥華轉機時被捕，至今一直被軟禁在該城市。孟在當地置有自用的物業。從那時開始，孟即與美國展開引渡抗辯官司，這是一個可能需要好幾年時間才可解決的案件，而她的被捕，已被視為美國企圖打壓中國崛起的化身。

消息人士稱，一旦達成延後起訴協議，孟晚舟不但可以立即返回中國，而且還可以移除北京與渥太華政府之間一個棘手的問題。此外，中國也可能將兩名已在監牢的加拿大人遣返回國。

特朗普政府一直視華為乃美國國家安全的隱患，並且指責孟晚舟代表華為在處理伊朗事務的所作所為，反映了企業犯錯一直存在的行為。但美國的行動卻觸怒北京，它反指華盛頓歧視華為，並且要求加拿大立即釋放孟女士。

消息人士稱，雙方就孟晚舟事件的商討，這個星期再度展開，希望特朗普政府這一任期結束之前，能達成協議。華為方面則認為拜登政府可能對事件採取更為寬鬆的態度。拜登的發言人拒絕對此猜測置評。

其中一名消息人士披露，孟晚舟的律師和司法部官員正試圖找尋雙方均可同意的條件，而孟晚舟最近則拒絕接受一項草案，因為她不滿草案對她與若干銀行之間接觸的形容。

孟晚舟是華為創辦人任正非的女兒，華為是中國領先科技公司之一，其電信產品在全球佔有一席地位，但美國指控華為從事科技盜竊甚至幫北京進行間諜活動。華為一直都否認這些指控。