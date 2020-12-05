Covid-19: 美国旧金山市强化抗疫措施

Covid-19病毒对美国造成的人员伤害进一步扩大。在新确诊人数又创新高的同时，医院可调用的急救空床位数量迅速减少。旧金山市长表示，按照疫情当前的发展节奏，医院抢救室里的床位在圣诞节前将会饱和。

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美国在过去24小时里，又有超过22万5千个新确诊病例，2千5百人死亡。感恩节后，当局担心Covid-19疫情扩大。另一让人感到不安的消息是，医院抢救室里的空床位数量出现了危险地减少，许多医院已十分接近饱和，尤其是在已宣布宵禁的加利福尼亚州。

据本台RFI记者Eric.D-S周六（2020年12月5日）发自旧金山的报道，本周有12万加利福尼亚人感染上Covid-19，相当于一个伯利克市（Beerkeley）的全城人口。这是自疫情发生以来到目前最糟糕的情形。金州（Golden State）数据显示，加利福尼亚4千万人口，现在平均每天有1万7千名新确诊病人，比两周前高出60%。加州民主党籍州长Gavin Newsom已决定在晚上22点至早晨5点间，实施宵禁。

加利福尼亚在今年三月中旬是美国首个决定封城的州。而且一些战“疫”措施至今还尚未取消。但现在已经无法足以应对疫情的扩大。州长已在周五宣布新措施。一旦某地医院抢救室里的床位饱和率达到85%，就需开始实施新的抗疫措施。

在旧金山，医院抢救室里的床位饱和率已达75%。市政府毫不迟疑地做出决定，从周日晚起禁止包括室外餐馆ˎ 酒吧和理发馆在内的几乎所有公众场所。市长London Breed认为，按照当前的节奏，医院抢救室里的床位在圣诞节前就会饱和。人们现在应该去改变疫情发展的趋势。