委內瑞拉國會選舉 馬杜羅重奪大權 反對派轟擊“騙局”

法新社今天（12月7日 ）報道說，委內瑞拉6日舉行國民議會選舉，據初步結果顯示，總統馬杜羅領導的執政黨統一社會主義黨居於領先地位，在520萬選票中獲得67.7%的支持率。法新社指出，儘管本次選舉投票率新低僅有31%，也未獲得國際認同，但初步結果將鞏固總統馬杜羅的權勢，進一步弱化其對手瓜伊多。

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5年前委內瑞拉的國民議會選舉由反對派壓倒性勝選。周日晚馬杜羅在首都卡拉卡斯的總統府觀花宮說：“這一天終於來了，我們一直保持耐心。”

另一方面，獲美國支持的委內瑞拉反對派領袖瓜伊多則呼籲抵制這次選舉，並形容這次選舉是場“騙局”，因為不存在舉行“自由公平”選舉的條件。美國國務卿蓬佩奧也發推文稱選舉是由馬杜羅一手策畫的“詐騙和騙局”。

據悉，瓜伊多及其盟友計畫自周一起辦理為期1周的公投，以尋求民眾支持延長本屆國民議會的職權，直到能舉行“公平、可驗證和透明的”選舉為止。

不過，公投結果將不具約束力，因為馬杜羅控制住委內瑞拉各級機關，包括最高法院和強而有力的軍隊。

出身巴士司機的馬杜羅在政治導師查維斯死後，於2013年成為總統，並於2018年一場舞弊叢生的選舉連任。國際社會多半認為馬杜羅是非法勝選。

法新社指出，美國、歐盟與拉美多數國家長期把委內瑞拉的經濟危機，歸咎於馬杜羅的壓迫與不當統治。

另外，星期天早些時候，俄羅斯和中國等外國盟友稱，如果馬杜羅聯盟獲勝，將給予其政權合法性，也為俄、中助委國規避歐美製裁的協議提供合法架構。

有分析表示，如果瓜伊多吞敗，可能更加孤立無援。瓜伊多去年以議長身分自封總統，贏得約50個國家支持；預料這次選舉後他將失去議長身分，喪失自稱總統的合法性，可能迫使國際支持者重新評估立場。