委内瑞拉国会选举 马杜罗重夺大权 反对派轰击“骗局”

法新社今天（12月7日 ）报道说，委内瑞拉6日举行国民议会选举，据初步结果显示，总统马杜罗领导的执政党统一社会主义党居于领先地位，在520万选票中获得67.7%的支持率。法新社指出，尽管本次选举投票率新低仅有31%，也未获得国际认同，但初步结果将巩固总统马杜罗的权势，进一步弱化其对手瓜伊多。

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5年前委内瑞拉的国民议会选举由反对派压倒性胜选。周日晚马杜罗在首都卡拉卡斯的总统府观花宫说：“这一天终于来了，我们一直保持耐心。”

另一方面，获美国支持的委内瑞拉反对派领袖瓜伊多则呼吁抵制这次选举，并形容这次选举是场“骗局”，因为不存在举行“自由公平”选举的条件。美国国务卿蓬佩奥也发推文称选举是由马杜罗一手策划的“诈骗和骗局”。

据悉，瓜伊多及其盟友计划自周一起办理为期1周的公投，以寻求民众支持延长本届国民议会的职权，直到能举行“公平、可验证和透明的”选举为止。

不过，公投结果将不具约束力，因为马杜罗控制住委内瑞拉各级机关，包括最高法院和强而有力的军队。

出身巴士司机的马杜罗在政治导师查维斯死后，于2013年成为总统，并于2018年一场舞弊丛生的选举连任。国际社会多半认为马杜罗是非法胜选。

法新社指出，美国、欧盟与拉美多数国家长期把委内瑞拉的经济危机，归咎于马杜罗的压迫与不当统治。

另外，星期天早些时候，俄罗斯和中国等外国盟友称，如果马杜罗联盟获胜，将给予其政权合法性，也为俄、中助委国规避欧美制裁的协议提供合法架构。

有分析表示，如果瓜伊多吞败，可能更加孤立无援。瓜伊多去年以议长身分自封总统，赢得约50个国家支持；预料这次选举后他将失去议长身分，丧失自称总统的合法性，可能迫使国际支持者重新评估立场。