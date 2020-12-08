美媒体: 拜登有意任命退役将军奥斯丁出任国防部长

据美国多家媒体7日报道，当选总统拜登有意任命退役f非洲裔将军劳埃德-奥斯丁担任下任国防部长。最早披露此消息的Politico网站称，拜登会在8日正式宣布此项提名。

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纽约时报、CNN 及ABC电视台都先后确认了这一消息。但拜登团队周一晚间时对此依然保持沉默。

倘若拜登此项提名获得参议院确认，奥斯丁将是美国历史上首位非洲裔国防部长。

奥斯丁现年67岁，他也是首位领导美国中央司令部的非洲裔司令官。此前他参加了伊拉克战争和阿富汗战争。也曾是美军驻中东地区的指挥官。拜登在奥巴马任下担任副总统时，奥斯丁曾主持了2011年美国自伊拉克撤出5万士兵的行动。

奥斯丁毕业于著名的西点军校。在美国陆战队服役40多年。2016年退役后，进入国防工业服务。他因此也引发一些进步阵营的批评。

倘若拜登团队证实这项提名，他还需要获得参议院确认。但据法新社报道，一些美国国会议员以及国家安全问题专家都反对这项任命，认为奥斯丁退役时间尚不足7年，国会需要为此做出特别批准。2016年，特朗普任命马蒂斯为国防部长时，国会也曾特别批准。共和党参议员Amash7日在推特上发言指出，法律禁止刚刚退役的将领出任国防部长。拜登不应当成为第二位违反这项法律规定的总统。

应当于明年1月20日宣誓就职的拜登7日表示，他会在本周五宣布未来国防部长的人选

舆论看好的另一位可能出任拜登的国防部长一职的人选是一名59岁的女性，米歇尔-弗洛尔诺。此人在奥巴马总统任期时，曾是国防部第三号人物。7日，她获得了众议院三军联席委员会主席、民主党重要人物史密斯的支持。但民主党内左翼人士认为弗洛尔诺与军工产业关系过于密切。

拜登与其副总统搭档贺锦丽此前承诺，他们将zu'jian一个能够反应美国不同声音的多元政府。