脸书在美国48个州遭诉讼

以纽约为首的美国48个州正在调查 脸书Facebook 是否违反了反垄断法，于12月9日对这家社交媒体巨头正式提起诉讼。

广告 继续浏览后续

这将是今年针对大型科技公司的第二起重大诉讼。此前，司法部在 10 月份起诉了 Alphabet 公司的谷歌。

Facebook 拒绝置评。纽约总检察长办公室发言人拒绝置评。

美国联邦贸易委员会 ( Federal Trade Commission ) 的委员们上个星期开会，该委员会可以向行政法官或地区法院提起相关投诉。

各州计划在他们的申诉中对“脸书”提出反垄断诉讼，认为“脸书”并购对手Instagram和Whats App后，造成消费者权益受损。

针对 Facebook 的一项指控是，该公司有意收购潜在的小型竞争对手，通常溢价很高。其中包括 2012 年的 Instagram 和 2014 年的 WhatsApp。

脸书Facebook 首席执行官马克 · 扎克伯格 ( Mark Zuckerberg ) 在国会作证时表示，该公司有一系列竞争对手，包括其他科技巨头。

他为 Instagram 和 WhatsApp 等有争议的收购进行了辩护，称这家社交媒体平台帮助它们从无足轻重的小公司发展成为强大的公司。

美国司法部和联邦贸易委员会于 2019 年开始对四大科技公司进行反垄断调查，其中还包括亚马逊公司和苹果公司。此后不久，司法部长们很快联合起来调查谷歌和 脸书Facebook。