Covid-19 : 拜登拿出美国抗疫方案

宣布胜选的拜登拿出了一个应对美国Covid-19病毒的简洁方案，对抗疫情是拜登执政头百日的工作重心。

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宣布赢得2020年美国总统大选胜利的美国民主党政治领袖拜登（Joe BIDEN）把对抗Covid-19疫情作为其任内初期的工作优先重点。拜登现已任命墨西哥裔的加利福尼亚前总检察长Xavier Becerra出任其在2021年1月20日就职后的首任卫生部长。拜登现已拿出了一个执政后百日内的战“疫”方案。

据本台RFI记者Eric de S周三（2020年12月09日）发自旧金山的报道，拜登在其大本营Wilmington介绍，他上任百日内的抗疫方案分三个步骤：口罩ˎ 疫苗和让学生回校上课。拜登宣布，他将要求必须尽可能地戴口罩，在上任后的一百天内，所有的人都必须戴口罩。这是控制Covid-19蔓延最简单的办法。拜登还想在其执政百日内，让一亿美国人接种疫苗，那将是美国有史以来最有效的一次疫苗接种行动。

拜登承诺科学地引导抗疫

应对美国当前的Covid-19疫情，拜登将主要依赖两人：未来的美国卫生部长Xavier Becerra和备受尊重的白宫前高级卫生顾问ˎ 但遭特朗普埋怨的美国著名免疫学家Dr. Anthony Fauci。免疫学家认为，面对疫情，应该以科学的方式来管理。

特朗普希望继续领导美国

与此同时，仍在寻求连任的特朗普总统在白宫主持了一场Covid-19峰会，但没有邀请拜登团队的任何一名成员。当有记者提问，为何会这样，拒绝认输的特朗普总统回答说，大家走着瞧，谁将领导下届美国政府，他希望下一届美国政府仍将是一个特朗普政府。