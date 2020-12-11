特朗普离任前再处决死刑犯， 7月以来第9人

美国一名死刑犯12月11日接受注射死刑。这是即将卸任的特朗普政府自今年7月以来第9次执行联邦死刑。

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法新社报导，40岁的非裔美国人柏纳（Brandon Bernard）11日在印第安纳州特雷霍特（Terre Haute）监狱接受注射死刑。

1999年，当年18岁的柏纳在德州犯下双重谋杀案。柏纳与另外4名非裔青少年绑架了一对来自爱荷华州的年轻白人牧师夫妻，他们强迫受害人提领现金后开枪射杀，并在车上焚烧尸体。由于此案发生在一处美军基地，因此在联邦法庭裁决。

当年开枪者是19岁的维阿瓦（Christopher Vialva），柏纳则是向车子纵火。两人在2000年被判处死刑。维阿瓦今年9月接受注射死刑处决，其他共犯则因当时犯案年龄不到17岁，逃过死刑。

柏纳由于当年犯案时年轻，并在狱中表现良好，超过50万人连署为他请命，呼吁特朗普政府给他减刑到无期徒刑，其中一位高呼刀下留人的是美国实境秀女星金卡戴珊。

自今年7月特朗普下令恢复执行死刑、中断连续17年未处决死刑犯的纪录以来，柏纳成为美国政府处决的第9人。特朗普政府宣布于明年1月20日离任前，至少还会有好几次的执行死刑安排。过去131年以来，即将卸任的美国总统传统上会在过渡期间暂缓执行死刑。

特朗普任内最后一次执行死刑将是明年1月15日，距离拜登就职前仅5天。拜登已誓言要终结联邦死刑。