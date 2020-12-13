新冠疫苗：美国周一开始首轮接种

美国官员透露，因为辉瑞/BioNTech新冠疫苗得到紧急授权，美国公众将从12月14日开始接种疫苗。首轮接种的养老院和医疗工作者人数在3百万左右。但这款疫苗需在零下70摄氏度环境中保存。辉瑞估计，每日会有20架飞机运送疫苗。

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负责监管分发工作的佩纳将军（Gustave Perna）表示，首批300万剂疫苗已于本周末运送到各个州145个接种点。美国食品与药物管理局（FDA）局长哈恩（Stephen Hahn）对媒体表示：按计划，1月14日开始为第一批美国人接种“辉瑞-BioNTech”疫苗。 明年2月为1亿人接种疫苗；到明年6月为全部人口接种疫苗。

该疫苗针对新冠病毒有效率高达95%，而且美国食品和药物管理局（FDA）认为该疫苗是安全的。

在美国，与新冠病毒相关的死亡案例12月12日单日达到3309个。数据来源于约翰-霍普金斯大学网站，是全世界任何地方单日最高死亡数字。疫情开始以来确诊人数高达160万例；死亡人数接近30万。

自11月以来，美国的新冠病毒死亡人数一直在急剧上升。

美国食品和药物管理局曾受到特朗普政府的巨大压力。在周五授权紧急使用辉瑞/BioNTech疫苗后，该机构表示，此举是全球疫情中的一个“重要里程碑”。

在12日的新闻发布会上，负责监管分发工作的佩纳将军表示，“在未来24小时内”疫苗将被装入运输集装箱，开始分发各地。

他表示，“预计周一各州145个接种点将收到疫苗；周二还有425个，周三是最后的66个。”他补充，下周将完成辉瑞/BioNTech新冠疫苗的初步交付，覆盖约300万人。

佩纳告诉记者，他“100%有信心”，将打败新冠病毒。不过，他也表示，虽然过去一周取得不少进展，但“在每个美国人都能获得疫苗之前，我们还没有完成任务”。

辉瑞公司的疫苗已经在英国、加拿大、巴林和沙特阿拉伯获得了监管部门的批准。与这些国家一样，美国卫生部门预计将优先为医疗工作者和养老院提供首批疫苗。