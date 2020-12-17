垂头丧气的美国经济等待国会通过刺激方案

新冠疫情继续对美国的劳动力市场造成沉重的压力，导致美国失业人数再度激增，使得美国国会通过支持经济的方案变得更加紧迫。

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法新社指出，美国民主党和共和党目前都承认：美国的家庭和企业都需要援助，而且还是紧急援助。

将于1月20日宣誓就职的美国当选总统拜登周四中午发表推文说，“数百万人没有工作，小企业在关门，人们难以支付账单，留在家里，在餐桌上摆上食物，国会需要立即通过刺激方案。”

美国国会的两党负责人们本周初就援助经济方案这个问题展开马拉松式的谈判。他们的目标是：在由两党议员组成的小组提出的9080亿美元的提议上，达成两党都同意的最终版本。

现在需要与时间赛跑，以便国会可以尽快投票，因为一旦圣诞节过去，先前的措施就要到期，如果还达不成协议的话，数百万美国人就会处于没有收入的状态。

参议院多数党共和党领袖麦康奈尔周四警告说：“我们将待在这里直到完成，即使这意味着我们必须在这个周末也要工作。”

参议院民主党领袖舒默也保证说，除非达成协议，否则任何人都不能离开国会大厦。舒默同时也很乐观，他说，“我们正在接近达成妥协”。