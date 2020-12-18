Covid-19：美国当局批准Moderna疫苗

美国生物技术公司莫德纳（Moderna）研发的抗Covid-19病毒疫苗获得美国药品主管当局批准。

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正处于Covid-19病毒第二波严峻疫情中的美国，食品药品监督管理局（FDA） 在批准了由辉瑞（Pfizer）制药厂与德国生物科技公司（BioNtech）联合研发的抗Covid-19病毒疫苗之后,周四（2020年12月17日），又紧急批准了由美国生物技术公司莫德纳（Moderna）研发的另一种疫苗。莫德纳（Moderna）疫苗，现已成为美国市面上第二种可以接种的抗Covid-19病毒疫苗。

据本台RFI记者Loubna Anaki周五（2020年12月18日）发自纽约的报道，美国在本周初发起大规模抗Covid-19病毒疫苗接种行动后，食品药品监督管理局再次批准新的疫苗予以加持。美国食品药品监督管理局认为，莫德纳的抗Covid-19病毒疫苗应该尽快得以运用。这一最终决定应该在周五拍板敲定。六百万支疫苗将于本周末就发送全美，补充已于本周一开始分发各地的三百万支辉瑞疫苗。

莫德纳疫苗有优点

就美国当局而言，莫德纳疫苗的好处在于，它可以运送的地域范围更广阔，可达边远偏僻的地区。因为，它可以在正常温度下得以保存，相反，辉瑞的疫苗需要保持在摄氏零下70度(-70°C)。以这两种已获得审批通过的抗Covid-19疫苗，美国人将可提高生产速度，保证未来供应之所需。目前，优先供应医护人员和养老院。

美国生物技术公司莫德纳（Moderna）研发的抗Covid-19病毒疫苗。 une dose indiquant "Vaccine Covid-19" à côté du logo de la société de biotechnologie Moderna © JOEL SAGET AFP/File 法新社

美国疫情十分严峻

本次疫苗接种行动，正处美国Covid-19病毒疫情持续攀升之际，确诊感染病例已超过1700万例。周三有3700多人染疫病亡。周四又有3200多人病殁。至此，美国自Covid-19病毒疫情爆发以来，已有总数超过31万人死亡。

另据法新社周四（2020年12月17日）发自华盛顿的消息，美国专家小组当天以20人投票赞成，无人反对，1人弃权的表决结果，建议紧急批准麻萨诸塞州莫德纳（Moderna）生物技术公司的抗COVID-19病毒疫苗，为最快在本周末开始运送600万剂疫苗铺路。美国可能是全球第一个批准使用莫德纳抗Covid-19病毒疫苗的国家。