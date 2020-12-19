美国遭遇大规模网络攻击，蓬佩奥公开指责俄罗斯幕后操作

美国国务卿蓬佩奥18日接受媒体采访时，公开指责俄罗斯很可能是美国近日发现的大规模网络袭击事件的始作俑者。连日来，美国政界开始意识到这次网络攻击行动的庞大规模。共和党参议员罗姆尼比喻说，就好像俄罗斯轰炸机反复飞越美国全境，却无人察觉。但俄罗斯驻美大使馆坚决否认与这次网络攻击行动有任何关联。

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美国有关部门加紧针对近日美国政府部门遭遇网络攻击行动的调查，矛头日益明确地指向俄罗斯。国务卿蓬佩奥18日接受媒体采访时，正式公开此项怀疑。他指出，这次大规模袭击行动通过一个软件，畅通无阻地侵入美国政府部门的电脑系统。他认为现在已经可以比较明确地说：这次行动的发起人是俄罗斯。

俄罗斯驻美大使馆坚决否认与此有关，表示，俄罗斯没有在网络空间的进攻性行动。

美国参议院情报事务委员会主席，共和党参议员卢比奥周五在福克斯新闻节目中表示，这次袭击行动规模之大，前所未有，而且袭击行动可能还在继续。对联邦政府，地方机构，私营企业的一些至关重要的基础设施构成严重威胁。

据目前掌握的情况，骇客甚至入侵到美国大型企业或行政部门网络系统的管理中枢软件，并成功进入财政部和商务部内部邮件系统。能源部18日也表示中招，但目前没有触及协调电力配备发送的网络系统。

事实上，受到这次网络袭击行动影响的部门的名单每天都在加长。而且不仅是美国自身，一些美国盟友也受到影响。微软集团17日晚间就已经知会微软40多家受到此攻击软件影响的客户。微软总裁在集团博客里指出，这些用户中的80%都在美国，但集团发现，集团在许多其他国家，比如加拿大，墨西哥，比利时，西班牙，以色列，阿联酋等地的用户也受到影响。他认为，受到影响的机构和国家的数字肯定会不断上升。在他看来，袭击行动规模之大，即使是在网络时代，也超出了一般的间谍行动的规模。

美国政府上周才发现受到网络攻击，而攻击行动可能在今年3月份甚至更早就已经开始。网络安全专家的调查线索日益指向俄罗斯。美国智库战略与国际研究中心一名专家James Andrew Lewis 向法新社表示，只有少数国家有技术和资源能力，支撑这种规模的袭击行动。

美国朝野两党都开始有人批评特朗普政府没有及时重视这次袭击行动，并采取措施。

候任总统拜登承诺1月20日就职后会优先关注此问题。