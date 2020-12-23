加拿大感染Covid人数增加 魁北克警惕

加拿大感染Covid-19病毒人数增加，魁北克省当局担心民众在岁末年终节庆期间，不顾禁令照样聚会。当地各党派领袖联合呼吁民众，节前要提高警惕。

广告 继续浏览后续

北美加拿大感染Covid-19病毒的患者人数在不断攀升，尤其是在安大略省（Ontario）和魁北克省（Québec），刚刚遭遇自今年三月份疫情爆发以来，死亡人数最多的一周。说法语的魁北克当局十分担心，民众在去旧迎新的岁末年终节假日期间，不顾禁令欢聚一堂。

据本台RFI记者Pascale Guéricolas周三（2020年12月23日）发自魁北克报道，为了引起舆论注意，加拿大魁北克四大政党自Covid-19疫情爆发以来，首次团结在一起，召开联合新闻发布会。这也是为了缓解当地不堪重负的卫生体系之需。

魁北克省疫情危急

加拿大魁北克省当前疫情危急。出自魁北克未来联盟的省长与其它三大政党领袖同席而坐发布消息，进一步赋予了严肃气氛。当地医院已临近饱和，因为，在有大量Covid-19患者需要治疗的同时，医院人手不足。数以千计的医护人员已被感染，或已遭隔离。

存档图片：加拿大魁北克省省长 François Legault Image d'archive: le Premier ministre du Québec. © MARTIN OUELLET-DIOTTE / AFP 法新社

安大略省宣布封城

加拿大人口最多的安大略省已经宣布封城，从12月26日星期六起开始实施，当地学校新年过后的开学已经延迟，全省封闭至2021年1月9日周六。然后，根据疫情发展再做决定。

魁北克省团结互助

加拿大人口第二多的魁北克省也宣布类似封城措施，一直到明年1月11日星期一。魁北克还取消了原定在圣诞期间的四天聚会许可。魁北克互助党（Québec solidaire）发言人指出，与省长并肩是为医务人员考虑。这即不是听话，也不是顺从，这是与冒着自己的生命危险，日复一日挽救他人的人民表示互助。魁北克各党派的民选代表们希望辖内民众，尽可能地限制接触。对此，魁北克演艺界人士也予以支持。