美民主党众议员罕见在2000美元现金补助问题上与特朗普立场一致

在推翻特朗普否决国防授权法案的周一当天，美国众议院也表决通过向民众发放2,000美元现金补助的提议，以在大流行期间增加对美国人的救助，路透社指出，这一次民主党议员罕见地与总统特朗普立场一致。受此一消息鼓舞，亚洲股市周二普遍上扬。

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虽然这项措施在参议院的命运还不得而知，但特朗普周日签署了2.3万亿美元的疫情法案，其中包括派发600美元，已经在周一将美股推至纪录高位，因其增强了人们对经济复苏的乐观情绪。

周二，亚洲股市跳涨，日股触及30年高位，因冀望期盼已久的美国新冠救助计划能够扩大。同时英退贸易协议支撑投资者风险偏好。

MSCI明晟亚太地区（除日本）指数上涨0.46%，澳洲股市.AXJO上涨0.55%。日本股市日经指数.N225跳涨1.63%，触及1990年8月以来最高，中国股市沪深300指数.CSI300上涨0.1%。

路透社续称，特朗普上周威胁说，如果国会不把补助金额从600美元提高到2,000美元，并削减其他支出，他将阻止2.3万亿美元的援助和支出一揽子计划。

周日，特朗普放弃了他的要求，因为与国会的斗争可能会导致政府停摆。

但在众议院占多数席位的民主党议员早就提议向民众发放2,000美元的现金补贴，他们希望在周一的投票中利用与特朗普在这一点上的共识推动这一提议，或者至少让共和党议员公开反对它。

特朗普在11月的大选中败给民主党挑战者拜登，并将于明年1月20日卸任。目前尚不清楚特朗普为何放弃阻止该法案的威胁，转而签署该法案。