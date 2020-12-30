入境加拿大 必须出示新冠病毒检测阴性报告

为了遏制新冠状病毒危机，加拿大将要求所有搭飞机入境的乘客在抵达加拿大时必须出示3天之内做的病毒测试报告，呈现阴性者才能入境。不过渥太华尚未宣布新规定生效的时间。联邦公共安全部长布莱尔(Bill Blair)说，加拿大边境服务局将在增加派驻陆路边境和机场的人手，以确保加拿大人理解新的规定要求。

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该测试必须是PCR test- 被视为新冠病毒测试的黄金标准。这些测试需要在实验室中进行，通常至少需要一天的时间才能得出结果。新规定有望未来几天内生效。

布莱尔在12月30日在渥太华举行的新闻发布会上说：“除非绝对必要，否则我们强烈建议不要旅行。如果你必须旅行，请了解回国后必须遵守指南并隔离14天。这不仅是正确的事情，而且是法律。如果不这样做，可能会导致严重的后果。”

许多人批评渥太华对旅行限制过度宽鬆，而安省财政厅长还在2月13日与妻子一起出国进行私人旅游，遭到舆论严重批评。

布莱尔强调，尽管有出示病毒检测报告的新规定，也不会取消14天隔离期的政策。他说，违反检疫法规可能会导致长达6个月的监禁或高达75万元的罚款。他说：“尽管有明确的公共卫生指南，但仍有一些加拿大人出于非必要目的而出国。这些加拿大人当然有权返回家园，但当他们回来时，他们有法律和道德上的责任需要进行隔离。”

布莱尔承认，登机前的检测报告不是灵丹妙药，但他说该规定具有一定的效果，进一步防止病毒入境传播。航空公司将确保旅客在登上飞往加拿大的飞机之前提供阴性测试。

联邦保守党卫生评论员加纳(Michelle Rempel Garner)和联邦保守党公共服务及采购评论员胡斯(Pierre Paul-Hus)对这项病毒检测阴性报告发表了联合声明，称：“很高兴杜鲁多政府最终接受我们的建议，将为返回加拿大的国际旅行者实施病毒测试规定。但是，由于缺少这一消息的细节，导致目前在国外的加拿大人感到恐慌，政府实施旅行封锁已有数月的时间，今天提出一个随便的公告，而没有实际、周密和透明的计划。国外的加拿大人理应得到更好的待遇。”

声明要求政府应尽快说明：规定何时生效？目前在国外的加拿大人会有豁免权吗？如果目前已在国外的加拿大人无法在外国地区获得检测，该怎么办？PCR-test的种类有所不同，是否有规定哪一种测试？为何要求航空公司管理？是否航空公司要来扮演执法角色？

保守党称，一些国会议员已经收到很多来自海外惊慌失措的旅客的谘询，显然民众有很多困惑，政府应该要尽快释疑。