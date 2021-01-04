特朗普回应电话门 网民争议 社会撕裂

特朗普周六给佐治亚州负责选务的州务卿拉芬斯佩尔（Brad Raffensperger）打电话，寻求对方支持其在佐治亚州大选翻盘。约一小时的对话次日被亲民主党的华盛顿邮报公布了一段儿录音。特朗普随后发推回应这个电话门，网民跟贴互怼，凸显社会撕裂。

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据法国新闻台Francinfo今早1月4日播放了特朗普的录音片段，特朗普在电话中说，"找回11780张选票，比拜登多1票就行。因为我们赢了这个州”。特朗普还说，"你知道他们做了什么，你却不说出来：这是犯罪，你不能任由这种事情发生，这对你来说是一个很大的风险。"

佐治亚州州务卿布拉德-拉芬斯伯格在一名州律师的陪同下听电话，他反驳特朗普说，"我们认为我们的数据是对的。"

这个电话录音曝光之前，特朗普曾表示，佐治亚州务卿拉芬斯佩尔以没有能力来回应他的要求。拉芬斯佩尔则否认。

据悉，佐治亚州已3次重新点票，结果都没有推翻大选结果。特朗普阵营反对仅仅把选票重数一遍，而是要求核对签名。特朗普认为，包括佐治亚州在内的几个摇摆州，如果剔除所有非法的选票，点算所有合法的选票，便足以扭转选举结果。

特朗普在这个电话录音被公布后，发了一个推特回应表示：我们在电话中所谈论的摇摆州的选票数量非常大，足以决定选举结果。只有民主党人和一些“徒有其名的共和党人”（RINO） 敢于质疑这一点，尽管他们已经知道这是真的。

网民争论

名叫Kim 的女网民在特朗普这个贴后面反驳说：这不是真的。 你输了。 你要求佐治亚州务卿“找到” 1万1千张选票，来推翻选举，这是犯罪。 我祈祷更有勇气的人记录你们通过捏造信息来推翻选举的犯罪活动。

一条名为twentyonereasons的推文反唇相讥：他们真的有一段视频显示，一旦监票员不在场，他们就从桌子底下拖出一些“行李箱”。视频证据难道不可信吗？如果我在摄像头面前抢劫一家商店，但他们无法确认我的身份，这就意味着我没有做这件事吗？

网民理查-布兰德（Richard Brandt）贴出那个著名的投票站视频的截图说：是的，从来没发生过。

名叫埃德温（Edwin Suijkerbuijk）的网民说，这个视频片段之前，你可以看到他们往票箱里放票...。

全球一体化撕裂社会

特朗普推文后面经常可见两派网民唇枪舌剑，从这些网民的争论可以看出，这次美国大选让美国社会的严重撕裂曝光于天下。

有评论指出，站在拜登一边的有：主流媒体背后的资本大佬，华尔街，硅谷，好莱坞...，他们都是全球一体化的“赢家”还有代表他们的民主/共和两党建制派，甚至一些法官；而站在特朗普一边的很多是中产阶级和乡村保守派群体。

可以预见，不论是拜登上位，还是特朗普连任，美国社会撕裂已成定局，那是30年全球一体化之后重新洗牌的新格局。

目前正值美国参众两院1月6日开会认证拜登胜选结果的前夕，以泰德-克鲁兹为首的12名共和党参议员，要求针对大选舞弊立即成立调查委员会调查，否则他们说，将会在1月6日国会认证大选举人投票结果时，不承认拜登当选。