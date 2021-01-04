美国参院最后两席归谁：特朗普/拜登都去佐治亚助选

美国本次大选最后两个联邦参议院议席的争夺战在佐治亚州展开。在第二轮决选前夕，特朗普和拜登周一都去佐治亚州，分别在多尔顿和亚特兰大为本党候选人助选。这次选举关乎联邦参议院的控制权。

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特朗普周一晚间将在佐治亚州西北部的多尔顿（Dalton）市举行集会，支持两名共和党籍参议员竞选连任。这两人是50岁的凯莉-吕弗勒（Kelly Loeffler）和71岁的戴维·珀杜(David Perdue)。如果周二他们两人都能获胜，共和党将在参议院占据52席。

拜登则前往佐治亚州首府亚特兰大展开活动，为两名民主党籍候选人助选。此二人分别是51岁的黑人牧师候选人拉斐尔-沃诺克（Raphael Warnock），和33岁的影音制作人乔恩-奥索（Jon Ossoff）。如果他们获选，民主党与共和党将在参议院50比50。

特朗普的副总统迈克-彭斯则会在亚特兰大南部农业区造势，支持两名共和党籍参议院候选人连任。

佐治亚州这两个联邦参议院议席将决定美国联邦参议院的控制权由民主党或共和党掌握。民主党已在众议院占多数，前民主党即议长佩罗茜也已获得连任，为期两年。

之前，佐治亚州已有超过300万选民通过邮寄投票。一般认为，参加邮寄投票的选民，多是民主党的支持者。

据报道，佐治亚州已重新检票，该州负责选务的共和党籍州务卿拉芬斯佩尔表示，数字是正确的。但特朗普阵营要求该州剔除非法选票，只点算合法选票。

美国总统大选已过去两个月，尽管法院多次作出不利于特朗普的裁决，但特朗普仍拒绝向民主党人拜登认输。他指控对方在包括佐治亚州的摇摆州进行大规模作弊，窃取了这次选举。10多名参议员宣布他们将在1月6日国会认证选举人团投票结果时，对拜登提出挑战。