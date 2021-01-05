关键时刻：佐治亚州决选美国联邦参院最后两席

美国联邦参议院的最后两席今天1月5日将在佐治亚州决出。这次投票的结果关涉联邦参议院的权力天平。特朗普和拜登都前往该州为本党候选人助阵。

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两名共和党候选人是寻求连任的50岁的凯莉-吕弗勒（Kelly Loeffler）和71岁的戴维·珀杜(David Perdue)。如果他们连任成功，共和党将在参议院占据52席。

两名民主党候选人分别是51岁的黑人牧师候选人拉斐尔-沃诺克（Raphael Warnock）和33岁的影音制作人乔恩-奥索（Jon Ossoff）。如果他们获胜，两党在参议院的议席比例将为50-50。

特朗普在佐治亚州西北的多尔顿（Dalton）市助选，彭斯在特兰大南部农业区造势；拜登则在亚特兰大市展开活动。

此时正值国会参众两院1月6日对拜登胜选结果表决的前夕，特朗普阵营继续不承认拜登胜选，指控几个摇摆州大选舞弊，并准备在1月6日这一天到首都华盛顿举行大规模集会游行，抗议拜登“窃选”。

此外，以泰德-克鲁兹为首的12名共和党参议员宣布，他们要求针对大选舞弊立即成立一个调查委员会展开调查，否则他们威胁将在1月6日国会认证选举人投票结果时，对拜登的胜选提出挑战。