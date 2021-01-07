美国交通部长赵小兰（Elaine Chao）辞职

美国交通部长赵小兰（Elaine Chao）宣布辞职。赵小兰表示，我们国家经历了一次惨重的创伤，这本来是完全可以预防的事件（...），我不能为我非常困扰的事情装作若无其事。赵小兰是美国参议院多数党（共和党）领袖麦康奈尔妻子，麦康奈尔曾祝贺拜登和哈里斯当选美国正副总统。 她是国会骚乱后首位辞职阁员。

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此前12月，美国国会众议院调查赵小兰可能存在的利益冲突。众议院监督和改革委员会正在对赵小兰是否利用她作为美国交通运输部长的身份为其家族谋取利益展开调查。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，在美国国会大厦发生暴力事件后，美国总统的几位高级助手正考虑辞职，其中包括特朗普的国家安全顾问罗伯特·奥布莱恩（Robert O‘Brien）。

此外，美国国家安全副顾问马特·波廷格（Matt Pottinger）和副幕僚长克里斯·利德尔（Chris Liddell）都在考虑最快7日晚辞职。

赵小兰出生台湾，祖籍上海，毕业于哈佛大学，曾任美国第十八任交通部长。她是首位两度进入美国政府内阁的华裔女性，同时也是内阁中的第一位亚裔女性。

2019年3月就在世界各国政府和各大航空公司纷纷“抵制”737MAX客机之后，赵小兰不仅拒绝“下架”这款飞机，她本人也亲自乘坐了这款飞机返回华盛顿以示力挺。