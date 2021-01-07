美國交通部長趙小蘭（Elaine Chao）辭職

美國交通部長趙小蘭（Elaine Chao）宣布辭職。趙小蘭表示，我們國家經歷了一次慘重的創傷，這本來是完全可以預防的事件（...），我不能為我非常困擾的事情裝作若無其事。趙小蘭是美國參議院多數黨（共和黨）領袖麥康奈爾妻子，麥康奈爾曾祝賀拜登和哈里斯當選美國正副總統。 她是國會騷亂後首位辭職閣員。

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此前12月，美國國會眾議院調查趙小蘭可能存在的利益衝突。眾議院監督和改革委員會正在對趙小蘭是否利用她作為美國交通運輸部長的身份為其家族謀取利益展開調查。

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，在美國國會大廈發生暴力事件後，美國總統的幾位高級助手正考慮辭職，其中包括特朗普的國家安全顧問羅伯特·奧布萊恩（Robert O‘Brien）。

此外，美國國家安全副顧問馬特·波廷格（Matt Pottinger）和副幕僚長克里斯·利德爾（Chris Liddell）都在考慮最快7日晚辭職。

趙小蘭出生台灣，祖籍上海，畢業於哈佛大學，曾任美國第十八任交通部長。她是首位兩度進入美國政府內閣的華裔女性，同時也是內閣中的第一位亞裔女性。

2019年3月就在世界各國政府和各大航空公司紛紛“抵制”737MAX客機之後，趙小蘭不僅拒絕“下架”這款飛機，她本人也親自乘坐了這款飛機返回華盛頓以示力挺。