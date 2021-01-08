佩洛西： 担心特朗普可能下令发动核攻击

美国联邦众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）1月8日指出，她已与国家军事首长谈话沟通，确保“不稳定的”总统特朗普在最后几天任期内，无法发动核子攻击。至于是否弹劾总统，拜登表示他会尊重参众两院的意见。拜登还表示，特朗普不参加他的就职典礼是一件好事。

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法新社报导，美国民主党国会头号人物佩洛西表示，她与美军参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）谈话，“讨论可行的预防措施，以避免一位不稳定的总统展开军事敌对行动、存取发射代码和下令核子攻击”。

在她致民主党同僚的信函中，佩洛西还表示准备对特朗普发动弹劾程序，如果他不自愿辞职，或副总统彭斯（Mike Pence）不展开允许他和内阁让这位总统去职的程序。

她说：“如果这位总统不迫切且心甘情愿地离开，国会将展开我们自己的行动。” 据美国《福布斯》杂志1月6日的报道，尽管因为煽动右翼团体冲击国会而饱受指责，但无可否认的是，特朗普依然还是美国总统，是拥有核武库“唯一控制权”的人。因此，有美媒猜测冲击国会失败之后，核按钮或成为特朗普下一个翻盘的招，更叫人为之紧张的是就连其助手也担忧地表示，特朗普近日的精神状态“很不稳定”。

这意味着特朗普可能随时按下核按钮，或因当不了总统就毁灭世界。这绝非是开玩笑。美国核专家金斯顿·雷夫就表示，“我们确实应该担心”。另一位核专家安基特·潘达也表示，美国的核武控制系统，只需要发射命令“合法有效”就可以了，而特朗普的总统身份使他拥有核密码，而通过核密码发布的任何命令，“都将被视为有效的”。