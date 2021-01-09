闯入国会多人身份被确认后遭起诉

美国司法部8日起诉15名冲击国会大厦的示威者，并公布了其中13人的姓名及他们所面临的指控等详细信息。情节严重三人为国会山“巫师”杰克·安吉利（Jake Angeli）、扛走佩洛西讲话台的亚当·约翰逊（Adam Johnson）、西弗吉尼亚议员德里克·埃文斯。民主党人和共和党人均呼吁将埃文斯开除。

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国会山“巫师”杰克·安吉利真名为雅各布·安东尼·钱斯利·安吉利，因涉嫌非法和暴力进入国会大厦并进行不法行为而被捕并被起诉。他是一名意大利裔美国人，32岁，他的脸庞经常引起亲特朗普的示威，因此在媒体上广为人知。他是QAnon（阴谋论）坚定追随者，根据该阴谋论，所谓的“深国”的神秘力量正在以各种方式试图推翻特朗普。

亚当·约翰逊（Adam Johnson）不仅对着摄影师示威者攻陷了众议院议长佩洛西的办公室，在她的办公桌前留下字条，而约翰逊则扛走了她的讲话台。之后，有网友发现，讲话台被挂到eBay上拍卖，售价曾一度高达14980美元。真可谓是天不怕、地不怕。

西弗吉尼亚议员德里克·埃文斯进入了国会大厦，并被控进入美国国会大厦禁区后进行直播。司法部网站披露的信息显示，被起诉的15人中包括来自阿肯色州的理查德·巴尼特(Richard Barnett)，他6日闯入国会大厦内众议院议长佩洛西的办公室，坐在佩洛西办公椅上并把脚放在办公桌上，相关照片在互联网上广泛传播。联邦调查局在阿肯色州的一所房屋中将其抓捕并押送。

15名示威者大多被指控非法闯入国会区域或在国会区域有暴力及妨碍治安行为。

司法部说，另有约40人被逮捕并在哥伦比亚特区高等法院被起诉。他们面临的指控包括非法闯入国会区域、违反宵禁规定以及有与枪支相关的犯罪行为等。美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷表示，联邦调查局将继续对参与骚乱的人进行调查。

6日，在美国国会参众两院举行认证大选结果的联席会议期间，部分暴力示威者冲击国会大厦，导致会议中断数小时。事件造成4名示威者和1名国会警察死亡。国会警察局长史蒂文·森德在骚乱事件后辞职。

FBI在加紧追捕特朗普的支持者，和在本周三进入国会大厦的人员。同时FBI制定了一份“让美国再次伟大MAGA”的通缉名单，并发动全国最高执法机构对他们进行逮捕和指控。