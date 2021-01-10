众议院或于周一对特朗普提出弹劾条款

美国总统特朗普支持者日前闯入国会与执法人员发生冲突，导致5人丧命，民主党正准备对特朗普发动第2次弹劾。国会众议院民主党党鞭克莱伯恩10日表示，弹劾条文可能12或13日提出。

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克莱伯恩（James Clyburn）告诉有线电视新闻网（CNN）：我想条文11日就可以拟好，可能在12日或13日提出，我想本周就会提出。

法新社报导，以往弹劾需要花上数周时间，然而民主党人表示，这次弹劾程序可谓超乎寻常地加速进行。不过即便如此，弹劾程序可能也无法在总统当选人拜登于1月20日宣誓就职前完成。

民主党籍联邦众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）警告，除非特朗普主动下台，或副总统彭斯（Mike Pence ）和内阁多数成员援引美国宪法第25修正案将特朗普免职，否则民主党人将展开弹劾程序。

佩洛西9日透过社群媒体推特（Twitter）表示，特朗普精神错乱且危险，必须下台。

根据联邦众议院民主党籍议员刘云平（Ted Lieu），迄今已获至少180名国会议员署名的弹劾文本把国会遇袭事件全归咎到特朗普身上。

文本写道：“特朗普总统严重危及美国和其政府机构安全。他威胁民主制度的健全性，阻挠权力和平交接，并且破坏三权分立。”