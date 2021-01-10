Covid-19 : 加拿大魁北克百年首次宵禁

加拿大魁北克省面对Covid-19疫情的不断恶化，百年来首次宣布宵禁。

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加拿大魁北克省24小时里感染Covid-19病毒的确诊人数已超越3000人门槛，当局百年来首次尝试宵禁措施。

据本台RFI记者Pascal Guéricolas 周日（2021年1月10日）发自蒙特利尔的报道，加拿大魁北克省长在社交网络上，以悲情的声调恳请民众尽力而为，遵守宵禁规定。魁北克省全境自1918年爆发的西班牙流感至今，已有百年没有实施过宵禁了。

宵禁至少四个星期

执行宵禁措施的警方表示，已做好准备对晚上20点至凌晨5点之间违反宵禁令在外游荡者执法。当地警长组织负责人Didier.D在采访中表示，20点时，人们在街头可以看到警察执法；在部分街区，警察还会亮起警灯。违令者可能会被罚800欧元至4000欧元。这一宵禁措施将一直执行到四周后的2月8日。

宵禁获得民众支持

民调显示，70%的魁北克人支持执行这一已经百年没有采取过的宵禁措施。当地一家法式咖啡店的女店主在接受采访时说，需要让民众最终理解，需要这么一个阶段，顾及到所有的人。临近的食品杂货店老板则对用宵禁措施来阻挡疫情蔓延的有效性持怀疑态度。他觉得，现在已经乱了手脚，防疫措施老在变，随风转向。

法广存档图片：加拿大魁北克首位Covid-19疫苗接种者Gisèle Lévesque， 摄于2020年12月14日 Image d'archive RFI: Gisèle Lévesque, la première Canadienne à recevoir une dose de vaccin anti-Covid-19, à Québec, le 14 décembre 2020. © Pat Lachance/Quebec Ministry of Health and Social Services via REUTERS 路透社

当局注意到，有很大一部分民众不遵守社交距离。不过，魁北克安全部门的推文说，尽管曾发生意外，但民众对遵守宵禁措施表现出极佳的合作态度。