Covid-19 : 加拿大魁北克百年首次宵禁

法广存档图片:加拿大魁北克首位Covid-19疫苗接种者Gisèle Lévesque, 摄于2020年12月14日 Image d'archive RFI: Gisèle Lévesque, la première Canadienne à recevoir une dose de vaccin anti-Covid-19, à Québec, le 14 décembre 2020.

© Pat Lachance/Quebec Ministry of Health and Social Services via REUTERS 路透社