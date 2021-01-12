特朗普与彭斯结成临时联盟 指国会弹劾案会激起“巨大愤怒 ”

法新社发自华盛顿的报道，特朗普与彭斯周一晚在白宫会面，显示他们结成暂时联盟，共同反对民主党人罢免特朗普的意愿。特朗普今天周二指国会对他的弹劾案“可笑至极”，会引发“巨大愤怒”。他并说，“我不希望出现暴力。”

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据法新社1月12日发自华盛顿的报道，周一晚上，特朗普会见了副总统迈克-彭斯，彭斯显然已决定与特朗普建立反对民主党人的暂时统一战线，他拒绝了民主党要求他触发宪法第25条修正案罢免特朗普的呼吁。

同时在国会，一个将载入史册、很可能抵押唐纳德-特朗普最终政治前途的程序正在准备之中。他确实可以成为史上第一个被国会两次启动弹劾程序的美国总统。

美国联邦众议院预计在周三审议弹劾诉状，并于当天进行表决。特朗普周二表示，针对他的弹劾程序 "可笑之极"。他认为此举会在美国各地引起了 "巨大的愤怒"。

特朗普总统在白宫花园表示说， "这是历史上最大的猎巫行动的继续（......），它引起了巨大的愤怒。" 特朗普补充说“我不想要暴力”。这是他在1月6日冲击国会暴力事件发生后，首次向媒体发表声明。

在任期结束前8天的动荡中，白宫房客特朗普以斗志昂扬的语气保证说，他在发生国会冲击事件之前，向支持者发表的演讲很 "恰当"。他并谴责推特等社交网络暂停其账号是 "灾难性错误"。

特朗普在白宫花园说了这番话之后，便飞往德克萨斯州去视察阿拉莫边境墙。