特朗普批准华盛顿进入紧急状态 国防部派兵保护拜登就职典礼

距离拜登就职典礼还有8天，本次美国总统大选引发的紧张局势加剧。为避免在拜登就职典礼前后出现暴力升级，特朗普批准华盛顿即日起进入紧急状态，直至1月24日。五角大楼则陆续向首都部署兵力...

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据路透社1月12日凌晨发自华盛顿的报道，白宫表示，总统特朗普周一批准华盛顿进入紧急状态，一直持续到1月24日。该报道说，之前当局警告拜登下周的就职典礼面临安全威胁。

据法新社报道，五角大楼周一表示，授权向华盛顿部署1.5万名国民警卫队士兵，参加当选总统拜登1月20日的就职典礼，以防止冲击国会山后发生更多暴力事件。

五角大楼霍坎森将军在（général Daniel Hokanson）昨天11日在新闻视讯发布会上说，首都华盛顿目前已经有大约6200名士兵，本周末将增加到1万名士兵。然后在民主党总统宣誓就职仪式时，还会增加部署大约5000名士兵。

美国国防部国民警卫队办公室这名负责官员补充说，目前，他们的任务仅限于为当地警方提供后勤支援，如果局势失控，他们将被允许实施逮捕，但这是最后的手段。