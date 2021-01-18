就職典禮綵排日 美國會大廈突然被封

因為“安全威脅“，美國會大廈前的總統就職典禮綵排從17日推遲到18日。但路透社消息稱，18日上午，國會大廈突然被封鎖。不過封鎖又很快被解除。路透社當天引述目擊者的消息報導，國會大廈已經被封鎖，不許進也不許出。消息說，因為“外部威脅“，大廈內部人員已經躲進安全避難場所。

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福克斯新聞稍後報導，因為國會大廈不遠處突然冒出濃煙，正在進行的就職典禮綵排一度中斷，人員疏散並躲進庇護所。不過稍後官方聲稱，只是國會大廈幾個街區外“流浪漢營地失火“，不存在安全威脅，國會大廈已經解除封鎖。

美國媒體此前報導，因為擔憂發生“內部攻擊“，聯邦調查局（FBI）正在對負責就職典禮安保的2萬5千名國民警衛隊員進行“政治審查”。

稍早前，推特上一度流傳的一張照片顯示，疑似國會大廈多個外部布景被塗上巨幅“拜登曲線”。但照片被迅速刪除。目前社交媒體上流傳着各種真真假假的消息，這幅照片同樣真假難辨。

網上還流傳眾議院民主黨籍議長佩洛西給國會山國民警衛隊“訓話”的照片。媒體報導，佩洛西對這些負責所謂“防暴”的軍人“讚賞有加”。但去年特朗普動用國民警衛隊平息“黑命貴”（BLM）騷亂時，佩洛西曾稱“這是國家悲哀的一天”。

美國聯邦調查局此前宣稱，從1月16日至20日，華盛頓和50州首府都將有“武裝抗議“，拜登則要求處置”叛亂“。但美國保守派媒體認為，這可能是個圈套，並呼籲特朗普支持者不要參加這些所謂的”武裝抗議“。特朗普也發表講話，要求支持者不要暴力違法。

迄今為止，尚無華盛頓和50州的首府發生所謂“武裝暴動“的報導。